NewTuscia – VITERBO – E’ partito con una vittoria il Campionato Regionale di Biliardo a squadre riservato ai giocatori di 1^/2^/3^ categoria che ha visto impegnata la compagine del capoluogo del Biliardo Club, a Tarquinia contro i “Cavalli Alati Blue. La formazione del Biliardo Club di Viterbo del presidente Dario Pasquini, che quest’anno ha come responsabile tecnico il montefiasconese Luca Mocini, è stata artefice di una bella prova con i suoi 6 giocatori impegnati nella prima giornata del girone “A” e ha concluso vittoriosa l’incontro dopo un combattuto 4-3 finale. Determinanti ai fini della vittoria le prove individuali di Alessandro Quami nel “Singolo Italiana 5 birilli”, Ruggero Sensi nel “Tutti

Doppi 9 birilli”, di Antonio Di Paolo nella “Goriziana 9 birilli” e di squadra con Renato Di Martino e Francesco Biancucci nel Doppio Italiana 5 birilli che ha dato la vittoria finale al Biliardo Club di Viterbo e buona prova anche nel “Doppio Tutti Doppi 9 birilli” di Renato Di Martino e Marcello Fornicoli. Al di là della vittoria ottenuta, i giocatori del Biliardo Club hanno dimostrato una buona compattezza di squadra sopperendo nell’occasione all’assenza di alcuni giocatori fondamentali che, per motivi di lavoro, non hanno potuto dare la loro disponibilità per questa prima gara.

Luca Mocini alla fine dell’incontro ha voluto rimarcare l’impegno ed il sacrificio da parte dei giocatori negli ultimi periodi, che si sono dedicati, sotto la sua guida, a lunghi allenamenti e che sono stati giustamente premiati dal risultato. Sono da migliorare ancora alcuni aspetti tattici legati al gioco, in vista delle prossime sfide a cui è atteso il Biliardo Club, a partire dalla seconda giornata di campionato che vedrà i viterbesi impegnati il 17 febbraio 2023 in casa contro i “Grifoni Blu” di Ladispoli. (G.M.)