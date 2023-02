NewTuscia – TUSCANIA – Domenica si torna a giocare al Palasport di Montefiascone con la Maury’s Com Cavi Tuscania che ospita Volley Marcianise per la sesta di ritorno di serie A3 Credem Banca girone blu.

Partita delicata per i padroni di casa chiamati a riscattarsi dallo scivolone di una settimana fa a Lecce e ritrovare continuità di gioco per confermarsi la terza forza del girone.

Un’avversaria, Marcianise, da affrontare sicuramente con la massima concentrazione perché, se è vero che viene da quattro sconfitte consecutive ed occupa la penultima posizione nel girone, è pur vero che domenica scorsa in casa ha dato del filo da torcere a Ortona costringendola a rincorrere per pareggiare i set per poi arrendersi ai vantaggi 12/15.

“Domenica sarà una partita importante -afferma Sebastiano Stamegna- per la nostra risalita in campionato, per riuscire a mantenere il terzo posto e cercare di tenere uno scarto più ampio rispetto alle altre squadre. La squadra avversaria come punto di riferimento ha l’opposto Lucarelli e il posto quattro Ruiz da tenere d’occhio. Da parte nostra sarà importante restare uniti e dare tutto su ogni pallone”.

Possibile formazione ospite, allenata dall’ex Vincenzo Nacci, Ciardo in regia con Lucarelli in diagonale, Libraro e Ruiz laterali, Bonina e Vetrano al centro, Vacchiano libero.

A dirigere l’incontro i signori Dario Grossi e Massimo Rolla. Si gioca alle 16. Diretta YouTube Legavolley

Tuscania Volley

Foto: Luca Laici