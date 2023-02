NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Tutto secondo pronostici al Palasmargiassi di Civita Castellana, dove l’Ecosa ntagata capolista batte 3-0 il Modena volley nella prima giornata di ritorno del campionato di serie B maschile girone F.

Mister Stefano Beltrame manda in campo capitan Buzzelli opposto, Cordano alzatore, Genna e Della Rosa schiacciatori, Consalvo e Antonini centrali con Andreini libero. Unica novità rispetto al sestetto base, quindi, è l’impiego di Antonini al posto di Simoni, ma nel corso della partita trovano spazio anche altri giocatori della panchina, come Gemma, Petri, Moroni e Bazzaro.

Il Modena parte senza timori reverenziali, ma l’Ecosantagata ha la concentrazione giusta e, pur non offrendo il top della sua pallavolo, dopo una prima fase di scambi equilibrati riesce a passare in vantaggio. Gli ospiti cercano di vendere cara la pelle e in effetti Civita Castellana non scappa via fino alla fine del set, che si chiude 25-22 per i rossoblù.

Prima del cambio di campo c’è spazio anche per l’ingresso in campo di Vivi Civita, che presenta la sua squadra di pallavolo pronta a partecipare al campionato delle Special Olympics allenata da Pierlorenzo Buzzelli e Andrea Andreini.

Si ricomincia e l’Ecosantagata alza il ritmo, ma il Modena fa vedere le sue ottime qualità tecniche e fisiche che mister Beltrame aveva dichiarato di temere e recupera. Allo stesso tempo, però, i ragazzi emiliani peccano d’inesperienza, che nei momenti chiave della gara spesso li tradisce. A metà set l’Ecosantagata scappa via, andando a vincere 25-14.

Terzo game senza grosse sorprese: l’Ecosantagata mantiene il vantaggio anche con l’ingresso in campo delle seconde linee, che fanno la loro parte e confermano ancora una volta la grande ricchezza del roster civitonico. 25-19 per i rossoblù, che con questo 3-0 festeggiano la tredicesima vittoria in campionato su 14 partite e mantengono il comando della classifica.

Ecosantagata Civita Castellana – Modena volley 3-0 (25-22; 25-14; 25-20)