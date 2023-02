NewTuscia – CIVITAVECCHIA – Sabato 4 febbraio al Moretti Della Marta la UNDER 15 di Rugby del CRC/URL conferma il suo stato di forma.

Si conferma con una vittoria la UNDER 15 di Rugby del CRC/URL nell’incontro casalingo con i coetanei del Nuovo Salario Rugby per 36 a 12.

Una partita molto com battuta da entrambe le squadre, le formazioni hanno dato vita ad una battaglia contendendosi tutti i palloni in campo, cercando di portare a meta i propri giocatori.

Seppur sempre in ricerca di oltrepassare la linea di meta i ragazzi delle due formazioni, lottando fino all’ultimo, hanno rispettato le regole del gioco, attendendosi alle disposizioni dell’arbitro, regola essenziale nel Rugby soprattutto nelle giovanili.

Alla fine ha prevalso la formazione biancorossa, dove forte dei punti di incontro, compatta nel sostenersi, ha imposto il gioco ed ha vinto.

Onore ai ragazzi del Nuovo Salario Rugby che seppur subendo 6 mete e facendone 2, non hanno mai mollato, cercando di riuscire a ribaltare il risultato finale.

Si può definire cercando nelle parole spesso scritte del Rugby ” Una partita Tosta”.

Soddisfatti i coach del CRC/URL non solo per il gioco espresso ma soprattutto perchè hanno dato vita ed interpretato tutti gli insegnamenti messi in atto durante gli allenamenti nella settimana passata.

Alla fine tutti a tavola, un momento che non può mancare ai rugbisti, il Terzo Tempo preparato dagli Old Rugby Civitavecchia con oggi capo Team “Dodo” che dall’alto della sua esperienza culinaria e coadiuvato dai suoi assistenti Old ha dato vita ad una fantastica tavola da ricordare.