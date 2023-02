NewTuscia – VITORCHIANO – Il consiglio comunale di Vitorchiano, nella seduta del 31 gennaio 2023 (la diciassettesima dall’inizio del mandato), ha approvato il progetto per la realizzazione del nuovo polo dell’infanzia in località Pallone, finanziato dall’Unione Europea con i fondi PNRR per quasi 5 milioni di euro. La delibera, illustrata dall’assessore ai lavori pubblici e urbanistica Federico Cruciani e introdotta dal sindaco Ruggero Grassotti, va nella direzione del miglioramento e potenziamento dell’offerta scolastica. In tal senso è stato ricordato il rispetto degli standard urbanistici di zona, nonché quelli medi dell’intero territorio di Vitorchiano in termini di verde pubblico. Inoltre, con il fine di evitare inutili strumentalizzazioni e con l’intento di fornire un’informazione consapevole, si è sottolineato che l’edificio destinato ad accogliere sia il nuovo nido comunale sia la scuola dell’infanzia si svilupperà in una struttura bassa, con il solo piano terra, e realizzata principalmente con materiali naturali.

“Questo progetto – spiega l’assessore Cruciani – permetterà di riconfigurare la logistica scolastica nel suo insieme e dotare anche le scuole primaria e secondaria di spazi aggiuntivi e laboratori per potenziare l’offerta formativa. L’obiettivo è rendere le scuole di Vitorchiano sempre più adeguate, moderne, confortevoli, efficienti e sicure. La richiesta di finanziamento ha già raccolto opinioni favorevoli quando è stata dettagliata nei precedenti consigli comunali. Ricordo inoltre che non ci sono, ovviamente, altri finanziamenti attivi per asili nido comunali e che l’area individuata era l’unica per tipologia e disponibilità a rispettare i criteri del bando. L’area di sgambatura per cani, presente sul sito, sarà ovviamente riposizionata nello stesso quartiere in un’altra porzione di terreno comunale già individuata“.

Il sindaco Ruggero Grassotti, in apertura del consiglio comunale moderato dal presidente Giuseppe Santini, ha informato i presenti su tre importanti punti: il recente e ulteriore finanziamento di 240.000 euro dal PNRR, chiesto e ottenuto per il potenziamento della mensa scolastica alla scuola primaria; il finanziamento con 368.000 euro, sempre chiesti e ricevuti dal PNRR, destinati al processo di trasformazione digitale del Comune (queste le misure: Abilitazione al cloud per le pubbliche amministrazioni locali comuni; Piattaforma Digitale Nazionale Dati; Esperienza del cittadino nei servizi pubblici; Adozione app IO; Estensione dell’utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale SPID CIE; Piattaforma Notifiche Digitali); l’affidamento da parte della Provincia di Viterbo, dei lavori per la riapertura di strada Acquabianca con il fine di eliminare i disagi prodotti dal semaforo.

Quindi, è stata approvata l’acquisizione gratuita a patrimonio comunale delle condutture dell’acquedotto sulle strade consortili di uso pubblico: Strada dei Galli, Fonti, Corsia, San Silvestro, Sodarella, Poggio Pasquale, Paranozzo. “Facendo seguito a quanto già anticipato nelle precedenti sedute – riprende Cruciani – da parte del Comune c’è la volontà di acquisire nel proprio patrimonio quelle opere e quegli impianti che gli competono per legge, convenzione o altro legittimo accordo tra le parti. Questo processo proseguirà e verrà attuato anche per agevolare l’acquisizione delle opere di urbanizzazione primaria delle diverse lottizzazioni per le quali tale adempimento non sia stato ancora concluso. Ciò significa rispettare un impegno preso con i cittadini, peraltro inserito nel programma elettorale“.

Tra le altre delibere all’ordine del giorno, approvato lo scioglimento della convenzione con il Comune di Gallese per la gestione del segretario comunale e la sua sostituzione con nuova convenzione tra Comune di Vitorchiano e Comune di Capranica; illustrato inoltre dall’assessore al bilancio Ester Ielmoni l’affidamento del nuovo servizio di tesoreria comunale per il periodo 1 luglio 2023-30 giugno 2028; approvato il nuovo regolamento del servizio di polizia locale, illustrato dal sindaco Grassotti; approvato infine il nuovo regolamento del gruppo comunale di Protezione Civile, con l’assessore Fabio Fanelli che ha sottolineato il recepimento della norma che inserisce tali gruppi nel terzo settore. Oltre all’iscrizione al RUNTS (Registro unico nazionale del terzo settore), tra le novità anche la necessità di istituire e uniformare i libri delle adunanze, i verbali delle assemblee e del direttivo. Inoltre viene recepita la possibilità, previa autorizzazione dei genitori, che anche i minorenni possano far parte del gruppo per alcune specifiche attività.