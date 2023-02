NewTuscia – VITERBO – Lunedi 6 Febbraio Maria Elena Boschi sarà in tour elettorale nella Tuscia. La deputata di Azione-Italia-Viva farà tappa nella provincia di Viterbo per lanciare lo sprint finale dell’ultima settimana di campagna elettorale a sostegno dei candidati nella lista del Terzo Polo, Paola Goglia e Alessio Trani.

La giornata inizierà nel distretto industriale di Civita Castellana presso la Ceramica Flaminia e la Soc. Simas dove la Boschi incontrerà rispettivamente il presidente Augusto Ciarrocchi e il CDA della Simas. Sarà un momento di confronto per un settore, quello ceramico, fortemente colpito dal caro energia, che ha visto nell’industria 4.0 (misura varata dal Governo Renzi e concepita dell’allora Ministro Calenda) una risorsa in termini di innovazione tecnologica.

La mattinata proseguirà con la visita presso lo stabilimento Assofrutti a Caprarola, Ceramica e nocciola: due asset fondamentali per l’economia e lo sviluppo della nostra provincia.

Il tour continuerà con un pranzo insieme agli iscritti del nord della provincia a Montefiascone per proseguire nel pomeriggio a Pescia Romana dove si terrà un incontro politico presso l’agriturismo I Girasoli.

La giornata si concluderà a Sutri presso lo sporting Club di Colle Diana dove saranno presenti anche i responsabili locali e i candidati di Azione, per rilanciare insieme con forza l’idea del nuovo partito.

“Maria Elena Boschi rappresenta da sempre un riferimento politico-istituzionale per la nostra comunità politica – afferma Felice Casini -. La sua presenza rafforza il legame tra il territorio e le istituzioni centrali, e assume altresì un’importanza strategica in questo momento di unione con Azione”.