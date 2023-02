Sarà presente l’assessore regionale Luca Coletto

NEWTUSCIA/UMBRIA – LUGNANO IN TEVERINA – E’ in programma domani mattina alle ore 10, l’incontro convocato dal sindaco di Lugnano in Teverina Gianluca Filiberti, per parlare dei problemi della sanità, che riguardano tutto il territorio legato a quella zona.

All’incontro pubblico, che si svolgerà presso la sala del consiglio comunale, sarà presente l’assessore regionale alla sanità Luca Coletto, il direttore generale dell’Usl 2 Massimo De Fino, i sindaci dell’Amerino, i rappresentanti dell’associazione nazionale anziani e pensionati di Confartigianato e quelli del centro studi “Malfatti” di Terni.

“C’è carenza di medici di base sia per Lugnano che per tutto l’Amerino poiché quelli andati in pensione non sono stati sostituiti”, afferma il sindaco Filiberti che lamenta anche la sospensione della guardia medica. “Un servizio – spiega – interrotto da oltre un anno con provvedimento assunto in via provvisoria e ancora non ripristinato”. Filiberti mette poi in risalto altri due problemi. Il primo è la carenza di medici sulle ambulanze di primo soccorso e il secondo è l’affollamento dei pronto soccorso di Terni e Orvieto proprio per le carenze del territorio in materia sanitaria”.