NewTuscia – VITERBO – Quinto turno del girone di ritorno per il campionato di serie B femminile di basket, con il quintetto della Domus Mulieris che sarà impegnato in questo sabato pomeriggio sul parquet di casa contro la Virtus Aprilia.

La prima fase della stagione sta volgendo rapidamente al termine e la rincorsa verso i playoff interessa moltissime squadre, comprese le ragazze della Domus Mulieris che però, nelle ultime settimane, hanno visto rallentare una marcia che le aveva portate a centrare sei vittorie in sette partite. Dopo il successo con Elite e il turno di riposo, infatti, sono arrivati il ko (preventivato) contro Basket Roma e quello della settimana scorsa contro la Virtus Albano-Pavona, battute d’arresto che il gruppo allenato da coach Scaramuccia vuole lasciarsi alle spalle già dalla sfida contro Aprilia.

Non sarà certo un’impresa facile, considerando che le pontine occupano la terza posizione in classifica con ben 20 punti, frutto di 10 successi e sole 4 sconfitte, hanno il secondo miglior attacco del girone ed un organico di alto livello in cui spiccano le doti realizzative di Tajhar e Triveri, quest’ultima in grado di piazzare anche prestazioni da 36 punti davvero difficili da vedere in queste categorie.

“Prendere questi due punti sarebbe fondamentale per noi – commenta coach Scaramuccia – perché si tratta di un’avversaria di primissima fascia, contro cui è difficile per tutti fare risultato. Noi non stiamo affatto giocando male, la sconfitta con Basket Roma ci sta mentre quella contro la Virtus Albano è dovuta ad un passaggio a vuoto nel terzo quarto ma per tutto il primo tempo siamo stati avanti. Adesso lasciamoci alle spalle quelle gare e cerchiamo di ripartire, servirà massima attenzione in difesa e pressione sulla loro circolazione di palla, unite a buone soluzioni in attacco. Lo abbiamo saputo fare a lungo in questa stagione, dobbiamo tornare a farlo anche contro Aprilia perché solo così possiamo cercare la vittoria”.

Dall’infermeria arrivano buone notizie per Joana Valtcheva: il suo recupero procede bene e dalla prossima gara contro il Bull Latina ci potrebbero essere nuovamente minuti in campo per lei che sta facendo i conti con una stagione molto sfortunata. Per il resto coach Scaramuccia avrà a disposizione tutta la rosa ad eccezione di Tarroni, ormai out per la stagione.

La palla a due è in programma alle 19 con direzione di gara affidata ad Antonio La Macchia di Roma e Lorenzo Ciaccioni di Campagnano di Roma (RM). L’ingresso al PalaMalè sarà gratuito come in tutti i match casalinghi della Domus Mulieris ed è prevista anche la diretta streaming sul profilo Facebook ufficiale della società gialloblù (Basket Ants).