NewTuscia – VITERBO – La Us Viterbese 1908 comunica che è stata depositata oggi, presso la CORTE FEDERALE DI APPELLO F.I.G.C., l’impugnazione avverso la decisione n.117/TFNSD-2022-2023 del 27 Gennaio 2023 – Reg. Proc. n. 102/TFNSD/2022-2023 con la quale il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – ha inflitto alla Società US Viterbese 1918 Srl la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva ed al suo legale rapp.te p.t. Dr. Giuseppe Capozzoli la sanzione dell’inibizione di mesi 3 (tre).