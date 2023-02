NewTuscia – BASSANO IN TEVERINA – I cittadini potranno rivolgersi in questo periodo agli uffici postali limitrofi di Bomarzo e Soriano nel Cimino

Il progetto si rivolge a tutti i comuni italiani sotto i 15mila abitanti e ha come obiettivo quello di facilitare l’accesso ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione, le cui procedure sono state semplificate a tal punto da essere praticabili per tutti.

Progetto Polis vuole dunque trasformare il volto dell’Italia e traghettarla verso il futuro. Un futuro più green, sostenibile e a portata di click. Per farlo, però, c’è bisogno di una rete capillare su tutto il territorio di spazi, infrastrutture e professionisti che aiutino a realizzare e rendere da subito disponibile per tutti questo salto.

Anche a Bassano in Teverina l’ufficio postale dovrà cambiare volto. È per questo che informiamo la cittadinanza che da martedì 7 febbraio fino a mercoledì 22 febbraio l’ufficio postale di Bassano in Teverina rimarrà chiuso per dei lavori.