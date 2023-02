NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Nell’ambito delle iniziative “L’Università incontra il territorio” il Forte Sangallo di Civita Castella ha ospitato l’evento “Dialoghi sul presente e sul futuro” in collaborazione con il comune di Civita Castellana, la provincia di Viterbo e l’Università della Tuscia. La direttrice del museo Sara De Angelis, il Sindaco, Luca Giampieri e il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi della Tuscia, Stefano Ubertini hanno accolto gli studenti delle scuole che hanno partecipato con entusiasmo all’evento accompagnati dai loro docenti. La mattinata ha visto l’alternarsi di docenti di area scientifica e di area umanistica che hanno illustrato i possibili scenari professionali e i relativi percorsi accademici da considerare per il loro futuro.

Danilo Monarca, Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali dell’Università della Tuscia, ha affrontato il tema, particolarmente sentito nel nostro territorio, dell’Agricoltura e dello Sviluppo sostenibile; Silvia Crognale, Responsabile del laboratorio di Microbiologia ha illustrato l’importanza dei microrganismi di interesse biotecnologico; Jurji Filieri docente del corso di Design, ha analizzato l’impiego delle bioplastiche nel sostenibile e Martina Galli, docente di diritto penale ha illustrato agli studenti l’argomento della giustizia riparativa.

Una sala gremita di studenti ha ascoltato con interesse e attiva partecipazione tutte le relazioni, al termine delle quali, la Referente per l’orientamento Ilaria Armentano, ha ricordato l’appuntamento con l’Open Day dell’Ateneo e dei Dipartimenti che si terrà il prossimo 28 febbraio. In tale occasione, per tutti gli studenti che vorranno partecipare, previa prenotazione al modulo online all’indirizzo https://bit.ly/3WYIIDQ, sarà possibile fruire anche del servizio mensa, organizzato dall’Ateneo in collaborazione con Lazio Disco. Nelle giornate del 1 e 2 marzo, gratuitamente e in modalità on line, saranno somministrati i test di accesso per tutte le macroaree.

Per maggiori informazioni sull’evento vi invitiamo a consultare l’indirizzo:

https://unitusorienta.unitus.it/open-day-2023/