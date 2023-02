NewTuscia – VITERBO – Domani, ore 17.30, al PalaTorrino di Roma, l’Active Network Futsal affronta il Lido di Ostia. I ragazzi di Monsignori arrivano da una sconfitta in coppa con il Cesena e una in campionato con la Roma. Queste le impressioni del tecnico umbro alla vigilia del match: “Abbiamo davanti una delle due corazzate del girone che per lunghi tratti è stata in testa. È una squadra costruita per vincere: sono fortissimi e hanno un attacco molto prolifico. Soprattutto in casa. È anche la terza miglior difesa del campionato: i numeri dicono che è una delle due regine”.

Del suo team, invece, ha detto: “Abbiamo sempre dimostrato di potercela giocare con tutti e vogliamo farlo anche domani per continuare la nostra corsa. Le ultime due partite le abbiamo giocate in assoluta emergenza per infortuni e squalifiche. Abbiamo speso tantissimo, ma abbiamo anche recuperato qualche giocatore. Ma questo non deve abbassare il nostro livello di guardia: è il rischio più grande”.

“Ci siamo preparati bene e ci faremo trovare pronti. Le ultime due, nonostante i risultati, sono state due ottime partite in cui i ragazzi hanno dato il massimo”, ha concluso Mister Monsignori. Sarà possibile seguire la gara sulla pagina Facebook delle due squadre.