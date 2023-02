NewTuscia – ROMA – Si sta accendendo una rissa politica sulla questione che riguarda il 41bis, il carcere duro, a cui è sottoposto l’anarchico Cospito.

Donzelli ha lanciato accuse al Pd, il ministro della giustizia Nordio afferma che il 41bis non si tocca, Cospito fa lo sciopero della fame ed è stato trasferito in un altro carcere per essere curato.

Proteste e guerriglia da parte degli anarchici, insomma è scoppiato un caso Cospito che preoccupa ed imbarazza la maggioranza per un’ evidente fuga di notizie di carattere molto riservato.

Viterbix simpaticamente coglie una espressione del premier rispetto a questa situazione confusa e caotica.