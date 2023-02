NewTuscia – VITERBO – Marco Passiglia l’undici Febbraio al Teatro San Leonardo di Viterbo, ci regalerà una serata ricca di contenuti e di risate per trasformare in leggerezza tutto ciò che risulta apparentemente difficile.

Il comico romano, durante lo spettacolo sarà protagonista di monologhi e riflessioni comiche in uno spettacolo libero dai preconcetti e che sperimenta l’autoironia come cura e la risata come ricostituente.

Le incursioni di Enrico Seminara regaleranno risate e stupori musicali attraverso canzoni geniali che interpreterà da solo e insieme a Marco.

“Si tratterà di una serata stand up unita a musica comica – racconta Marco Passiglia. I temi che affrontiamo sono molto vari ma quello che prediligo da alcuni anni è un tipo di comicità che non è puro intrattenimento ma artigianato mentale che stimola nel pubblico altre cose. La comicità per me è un mezzo, non un fine”.

Le canzoni ironiche, accompagnate al piano da Enrico Seminara, punteggeranno la serata: “Chiederemo al pubblico di cantare con noi il nostro inno all’amore: Love in ogni dove! Ma ci sarà anche una canzone che parla delle bugie, che sono l’unica cosa che ci accomuna tutti. Parlo delle bugie bianche, quelle a fin di bene che non fanno male a nessuno, come quando si dice ‘Non sai quanta voglia ho di vederti’ a qualcuno che si spera di non incontrare mai più. Non parlo delle fake news che invece sono subdole e pericolose. Canteremo anche le bugie nascoste nei testi delle canzoni e di come sarebbero quasi più belle e romantiche se dicessero la verità”.

90 minuti, quindi di sane risate e di quell’artigianato mentale e culturale che fa bene al cuore e alleggerisce l’anima.

Un ringraziamento al Comune di Viterbo, per aver concesso il patrocinio allo spettacolo!

Appuntamento a teatro Sabato 11 Febbraio!

MARCO PASSIGLIA in STAND UP By Me con la partecipazione di Enrico Seminara

11 Febbraio 2023

ore 21:00

Viterbo, Teatro San Leonardo, via Cavour 9

info e whatsApp 392 947 5042

POSTO UNICO € 15,00 + PREVENDITA

PREVENDITE

Teatro San Leonardo dal lun al ven dalle 12:00 alle 20:00

Sab e dom dalle 15:00 alle 20:00

WhatsApp 3929475042 consegna a mano su Viterbo per ordini superiori a 10 biglietti

TICKET ITALIA

Organizzazione FIVIT SRL