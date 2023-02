NewTuscia – VITERBO – Oggi vogliamo ricordare l’archeologo 𝙁𝙖𝙗𝙞𝙤 𝙈𝙖𝙣𝙞𝙨𝙘𝙖𝙡𝙘𝙤 venuto a mancare il 1 Febbraio del 2008.

In prima linea nel contrasto dei traffici illeciti di beni culturali e nella tutela del Patrimonio Culturale nelle aree di crisi e di guerra, l’Archeolgo italiano Fabio Maniscalco, riconosciuto dal Ministero della Difesa Italiano “vittima del dovere”, ha ottenuto numerosi riconoscimenti internazionali e nel 2007 è stato candidato al Nobel per la Pace.

“Il costante impegno nei contesti di guerra non lo ha mai indotto a deflettere da un impegno morale che reputava fondamentale: la formazione dei giovani attraverso la sua azione come Docente universitario. La sua è stata un’attività didattica operativa, basata sulla collaborazione con le autorità locali e il loro coordinamento, sui monitoraggi grafici e fotografici dei beni culturali ed ambientali presenti nelle nazioni in crisi, nonché sulla creazione di una banca dati e di pubblicazioni periodiche”. (Fonte www.fabiomaniscalco.it)

L’intera e vasta produzione scientifica di Fabio Maniscalco è raccolta nel Fondo Librario omonimo nella Biblioteca Internazionale Scripta hic Sunt del Centro per gli Studi Criminologici, che si è potuto costituire grazie alla donazione prof.ssa Maria Rosaria Ruggiero Maniscalco.

L’operato di Fabio Maniscalco, che ha speso la sua vita nella difesa del patrimonio culturale mondiale, è ricordato con una Borsa di Studio a lui intitolata, istituita dal Centro per gli Studi Criminologici e assegnata nell’ambito della SAG – Scuola Biennale di Alta Formazione “Archeologia Giudiziaria® e Crimini contro il Patrimonio Culturale.