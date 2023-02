NewTuscia – VITERBO – Appuntamento per gli appassionati di musica organistica: domeni ca prossima, 5 febbraio, alle 1630 concerto di musica organistica presso la Chiesa di S. Maria della Verità, piazza F. Crispi, Viterbo, ingresso libero. Si ascolteranno musiche di D. Buxtehude, J.Pachelbel, J.S.Bach e di altri sommi compositori europei del ‘ 700 e ‘800 opportunamente presentati ed illustrati. L’ organo sarà il Pinchi ‘ 86, voluto e realizzato per opera dell’Ente per il Turismo, alla consolle Ferdinando Bastianini, docente di Improvvisazione e Lettura della Partitura al Conservatorio G.B.Pergolesi di Fermo.

Il concerto, organizzato dal Movimento per la Vita, è un importante punto di riferimento artistico non solo per Viterbo, richiama, infatti, l’ attenzione di tanti cultori dell’organo forestieri.