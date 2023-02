NEWTUSCIA/UMBRIA – CALVI DELL’UMBRIA – E’ visitabile tutto l’anno nei fine settimana il presepe monumentale di Calvi dell’Umbria, una delle creazioni ad ispirazione religiosa più importanti del territorio provinciale. Lo ricorda l’amministrazione comunale che, insieme alla pro loco, gestisce e cura il presepe custodito nell’oratorio di Sant’Antonio Abate al monastero delle Orsoline.

Realizzato nella prima metà del XVI secolo da Giacomo e Raffaele da Monreale è costituito da statue di terracotta policrome e racconta la natività attraverso quattro registri sovrapposti: a terra la Sacra Famiglia, nel piano superiore i Re Magi, ancora più in alto un corteo a piedi e a cavallo in quella che è la volta celeste i quattro angeli con le ali spalancate.

Altra attrattiva sono o murales sulla natività che invece sono collocati lungo i vicoli e le piazze del borgo. Realizzati a partire dal 1982 da artisti italiani e internazionali, i murales sono posti sulle facciate delle case, sotto gli archi, tra le finestre e hanno come tema centrale proprio la Natività. Sono oltre 50 i dipinti che si possono ammirare accompagnando il visitatore in un percorso denso di spiritualità e fascino. Orari e giorni per visitare il presepe sono: sabato dalle 15,00 alle 18,00, domenica dalle 11,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00.