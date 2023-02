NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Il coordinamento della Lega di Civita Castellana, chiede all’amministrazione comunale e nella fattispecie al Vicesindaco Claudio Parroccini, nonché assessore al bilancio e tributi, quali saranno le prossime tariffe tari 2023.

Non vorremmo che, considerata la campagna elettorale per le prossime elezioni regionali, il nostro assessore al Bilancio e tributi, eviti di informare i cittadini circa i possibili, nonché probabili, aumenti delle tariffe.

Visto che la nostra priorità come Lega è sempre stata la massima trasparenza a tutela dei cittadini, evitando al tempo stesso aumenti tariffari, come accaduto durante la permanenza del nostro assessore Sebastiani in giunta, richiediamo al nostro Vicesindaco una celere risposta in merito.

Anno nuovo, tariffe TARI nuove?

Le tarifffe Tari i a Civita Castellana Aumenteranno o No?

E’ quello che si chiede il coordinamento della Lega civitonica, che vorrebbe conoscere dall’assessore al Bilancio Parroccini se le tariffe di questa tassa comunale resteranno invariate oppure subiranno aumenti.

Ci dispiace disturbare in questo momento di campagna elettorale il nostro indaffarato assessore, ma sarebbe il caso che, lo stesso informi la cittadinanza se ci saranno eventuali aumenti nelle tassazioni comunali, compresa la Tari.

La Lega Civita Castellana fino a quando è stata in comune perché eletta dai cittadini civitonici, ha garantito con la massima trasparenza che non si attuassero degli aumenti nelle tassazioni locali, grazie anche al buon operato del nostro Assessore al Bilancio Andrea Sebastiani.

Come al solito confidiamo in una celere risposta dei nostri amministratori.

Il coordinamento Lega Civita CAstellana