Firmate le convenzioni tra comune di Soriano e Ministero dell’Istruzione e del Merito per oltre un milione di euro per la realizzazione delle opere finanziate con i fondi europei del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

NewTuscia – SORIANO NEL CIMINO – Con la firma delle due convenzioni tra Comune di Soriano nel Cimino e Ministero dell’Istruzione e del Merito, prende il via l’iter burocratico per la realizzazione delle opere ammesse ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per oltre un milione di euro, finanziato dall’Unione europea attraverso il Next Generation EU, per la realizzazione rispettivamente di un asilo nido (€ 770.000) e di una nuova struttura della mensa scolastica (€344.000 lavori + €57.000 progettazione) sulla base dei progetti presentati dall’Ufficio Tecnico comunale diretto dall’Architetto Alessandro Aimola che sono stati approvati dalle strutture ministeriali.

“Siamo molto soddisfatti di questo risultato – commenta con soddisfazione il Sindaco Roberto Camilli – frutto di un eccellente lavoro svolto dagli Uffici comunali (l’Ufficio tecnico di Soriano, che abbiamo provveduto a rafforzare, è oggi una realtà di tutto rispetto, di cui è riconosciuta professionalità ed efficienza) che hanno saputo cogliere questa opportunità che il PNRR rappresenta per il Comune e più in generale il nostro Paese.

Fin dal mio insediamento – sottolinea il Sindaco – ho fortemente creduto nella necessità di impegnarci per intercettare risorse messe a disposizione dall’Unione europea così da migliorare l’offerta dei servizi pubblici comunali a favore dei nostri cittadini. Grazie a questi finanziamenti potremo realizzare un asilo nido all’avanguardia e dotato di tutti i comfort necessari per i nostri piccoli cittadini e dotarci di servizi mensa moderni e più efficienti. Era uno dei punti del nostro programma elettorale e credo che possiamo dire di essere soddisfatti del risultato. Il nostro impegno sarà ora quello di seguire l’iter successivo visti i tempi stretti (entro 31 maggio di quest’anno per l’asilo nido ed il 31 agosto per la mensa) che sono richiesti per l’affido dei lavori”.

Comune di Soriano nel Cimino