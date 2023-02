NewTuscia – VITERBO – Dopo la visita del Ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida, altro grande ospite d’onore per la Tuscia è il Ministro del Turismo Daniela Santanchè.

Al fine di promuovere ulteriormente il nostro territorio, il Ministro Santanchè ha partecipato in maniera attiva ad incontri su tutto il territorio viterbese, recandosi a Tarquinia per una visita al Museo Etrusco ed a Civita Castellana per vedere Forte San Gallo.

Di uguale importanza la conferenza presso la Sala Regia del Comune di Viterbo, dove si è potuta creare l’occasione per delineare gli obiettivi futuri della città e di tutta la Tuscia.

Il territorio viterbese, forte di un bassissimo inquinamento ambientale e paesaggistico, è un luogo indicato per una vita ottimale e per il benessere dei suoi abitanti.

Il Giubileo del 2025, l’EXPO 2030 e la candidatura della città di Viterbo come Capitale della Cultura 2033 sono le basi di partenza per cambiare il futuro della Tuscia, un territorio che concentra la sua forza sulla cultura e la storia del luogo.

Ringraziamenti speciali al sindaco di Viterbo Chiara Frontini, al sindaco di Tarquinia Alessandro Giulivi ed al sindaco di Civita Castellana Luca Giampieri, i quali hanno accolto con grande entusiasmo e professionalità il ministro Santanchè.

Mauro Rotelli

Presidente della Commissione Ambiente, Infrastrutture e Territorio della Camera dei Deputati