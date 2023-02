NEWTUSCIA UMBRIA – PARRANO – il Comune di Parrano ha emanato un bando pubblico per la concessione di un contributo per il pagamento dell’Imu 2022. Il bando è rivolto alle attività commerciali e artigianali che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in comuni con popolazione fino a 500 abitanti.

“Con decreto ministeriale si è data attuazione alla legge di bilancio che aveva stabilito l’erogazione di un contributo sperimentale a favore delle attività ricadenti nelle aree interne per il pagamento dell’imposta municipale sugli immobili utilizzati per attività economica”, spiega il sindaco Valentino Filippetti che ricorda gli impegni dell’amministrazione comunale per favorire la crescita demografica di Parrano.

Fra i requisiti previsti dal bando ci sono quelli di essere in regola con il pagamento della rata in acconto Imu 2023 al momento della presentazione della richiesta, non aver riportato condanne, ancorché non definitive, o l’applicazione di una pena concordata per delitti non colposi, salva la riabilitazione, e non essere stati dichiarati falliti o insolventi.