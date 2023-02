NewTuscia – ROMA – Ancora un impegno stasera per l’Ortoetruria-WeCOM Stella Azzurra VT che alle ore 20,00 scende

sul campo del San Paolo Ostiense Roma per il secondo ed ultimo recupero fissato dal calendario della C Gold Lazio.

Dopo il bel successo ottenuto domenica al PalaMalè contro la Cestistica Civitavecchia i biancostellati cercheranno di ripetere la ultima buona prova fatta di agonismo e convinzione nei propri mezzi. I romani stanno disputando un ottimo torneo che li vede posizionati al terzo posto con due punti in più dei viterbesi ed ovviamente vorranno sfruttare la gara interna per aumentare il vantaggio sulle inseguitrici e raggiungere la seconda piazza della classifica.



Sarà una partita comunque estremamente combattuta nella quale i ragazzi di coach Fanciullo dovranno stare ben attenti a non perdere concentrazione in nessuna fase del match e soprattutto dovranno riuscire a mettere quell’intensità, ma in particolare quella costanza e quei ritmi visti domenica nella parte finale, esprimendoli in tutto l’arco di una sfida certo difficile ma da giocarsi fino all’ultima sirena.

Convocati per l’incontro Price, Ortenzi, Bertini, Cittadini, Rogani, Filippo Taurchini, Baldelli,

Federico Taurchini, Pebole, Meroi, Martino e Casanova.

Palla a due alle 20,00 sotto la direzione di Cicerchia di Palestrina e Capatan di Cisterna di Latina.