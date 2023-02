NewTuscia – CASCINA -PISA

Il territorio pisano nella Mostra di Leonardo Ciucci alla Società Operaia di Cascina.

Nell’ambito dell’attività culturali promosse dalla Società Operaia di Cascina, il 5 Febbraio prossimo, si terrà la Mostra di tavole e disegni del pittore LEONARDO CIUCCI, dedicata al Territorio di Pisa ; le sue atmosfere e i suoi colori.

Le opere saranno esposte nei locali del Museo della Società Operaia di Cascina, in Via Curtatone, 60 a Cascina.

Originario di S.Anna di Cascina, dove tuttora lavora, Leonardo Ciucci, si è diplomato alla Scuola d’Arte di Cascina, la scuola fondata dalla Società Operaia nel 1871 conosciuta oggi come LICEO ARTISTICO RUFFOLI. Dopo un periodo di riflessione durante il quale si è laureato in Lettere, Ciucci è tornato al suo primo Amore : LA PITTURA. Un’urgenza che si è tradotta nella raffigurazione della vita e dell’ ambiente che lo circondano, tratteggiati dalla luce e dalle emozioni. Auto che sfrecciano , una ragazza che cammina, in campagna: nelle sue opere Ciucci irradia il suo sguardo evocativo di impressione immediata , sorpresa nel dinamismo del movimento.

La sua arte inquieta spazia alla sua ricerca della velocità, nei tratti prospettici di una città o in un volto, non ratifica e inchioda il presente ma è già il non ancora.

-” E’ un onore per me esporre a Cascina” , dove ho studiato – confessa l’artista – ed è un onore essere in mostra alla Società Operaia di Cascina, che non solo, ha fatto nascere la Scuola D’Arte , ma conserva testimonianze preziose di un patrimonio che ha preso le mosse da quella scuola . Un luogo di origine nel quale torno per raccontare il territorio” .

“Questa esposizione è ospitata nelle nove stanze tematiche del Museo ed è dedicata alle viste prospettiche pisane e del suo territorio, afferma Meri Gronchi , Presidente della Società Operaia di Cascina che ha promossa l’iniziativa per valorizzare le risorse culturali e artistiche territoriali. Saranno esposte alcune vedute della Torre di Pisa, del Duomo, del Lungarno Pisano, di Cascina, nell’intento di far conoscere e apprezzare ai visitatori un artista come Leonardo Ciucci, noto in ITALIA e all’Estero.”

Tra i visitatori attesi anche coloro che il 5 Febbraio verranno a Cascina, per IL MERCANTICO , il mercato di antiquariato che tradizionalmente si svolge ogni prima domenica del mese in Corso Matteotti , a due passi dalla sede del Museo della Società Operaia di Cascina.

L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con la Banca di Pescia e Cascina, Terre di Pisa, UNICOOPFIRENZE -Sezione SOCI DI CASCINA, la FARMACIA PICCIOLI.

La MOSTRA ha INGRESSO LIBERO, sarà aperta dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00 .

Per informazioni – TEL 348 -88 33 965