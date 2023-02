L’operazione di permuta con Inail porterà un risparmio annuo di oltre centomila euro

NewTuscia – ANCONA – Il 30 gennaio è stata inaugurata la nuova sede INPS di Fermo. La Direzione provinciale ha così completato il trasferimento nello stabile di via Pompeiana 156.

La Direttrice Regionale, Emanuela Zambataro, ha ringraziato i suoi predecessori per aver posto le basi dell’operazione di permuta dell’immobile effettuata con l’Inail nell’ambito di una collaborazione virtuosa tra le due pubbliche amministrazioni. I nuovi locali di proprietà dell’Istituto consentiranno un risparmio annuo di quasi 110.000 euro. Oltre al risparmio di spesa, l’INPS punta a una valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare, con uffici pienamente rispondenti alle esigenze di una Direzione provinciale, spazi ampi e luminosi a diposizione di personale e utenza.

Hanno partecipato all’evento, tra gli altri, il precedente direttore regionale Antonello Crudo, il Direttore provinciale Maurizio Petrelli e il Presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, Robertino Ghiselli. Quest’ultimo, nell’intervento conclusivo, ha ricordato la laboriosità del territorio e la vivacità del tessuto produttivo locale evidenziando che la nuova soluzione logistica permetterà servizi più efficienti e moderni, adatti alla relazione con l’utenza e costituirà un punto di riferimento per cittadini e imprese nell’ottica di una maggiore proattività dei servizi. Ciò è possibile se il sistema poggia su competenze, tecnologie e rete; tutto il personale dell’Istituto, dal territorio ai vertici, non può che essere orgoglioso di svolgere una funzione sociale di primaria importanza.

Presente anche Mons. Pennacchio, le cui parole sono state riprese da Ghiselli riguardo al ruolo dell’INPS sull’assistenza sociale, nel fornire servizi ai soggetti in situazione di fragilità economica ponendo l’accento sull’importanza di attivare anche nelle Marche il progetto “INPS per tutti”, in collaborazione con il terzo settore, la Caritas, le comunità di accoglienza, per arrivare dove i normali mezzi di comunicazione non arrivano e dare voce ai diritti inespressi dei più deboli.

La nuova sede della direzione provinciale dell’Inps proseguirà, quindi, nelle sue vesti rinnovate a fornire un’assistenza capillare sul territorio, come confermano i numeri con i quali ha chiuso il bilancio 2022: con la liquidazione di oltre 3.500 pensioni private, 230 pensioni di gestione pubblica, e la definizione di circa 7.400 domande di NASpI. Un’efficienza che emerge anche dalle 2.353 domande di prestazione per invalidità civile accolte, e liquidate con un tempo medio di 85 giorni dalla data di presentazione. Ad oggi la sede gestisce, inoltre, quasi 5.700 aziende e oltre 14.000 lavoratori autonomi (commercianti e artigiani).