Maurizio Fiorani

NewTuscia – LATINA– La Viterbese perde anche a Latina, 1-0 la beffa è arrivata nel finale con Ganz, appena entrato in campo, con una prodezza ha beffato una Viterbese che, per quanto visto, in campo avrebbe meritato almeno il pareggio per il gioco espresso. Quest’anno alla Viterbese non ne va bene una. Ormai il baratro della retrocessione si avvicina a grandi passi per i gialloblù, che hanno evidenziato i soliti limiti tecnici e caratteriali. Ora ci sono due gare difficili interne con Monopoli e Catanzaro.