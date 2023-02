NewTuscia – PRATO

Il Comune di Prato ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione con contratto di formazione e lavoro di 6 Agenti di Polizia Municipale (Area degli Istruttori) con riserva in favore dei volontari delle Forze Armate.

Il contratto di formazione e lavoro che verrà stipulato con i candidati vincitori avrà durata di dodici mesi (con periodo di prova di un mese di prestazione effettiva) ed è finalizzato ad agevolare l’inserimento professionale mediante un’esperienza lavorativa. La conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato sarà subordinata alla previa valutazione positiva dell’attività svolta dal dipendente durante il rapporto contrattuale di formazione e lavoro, effettuata dal Dirigente Responsabile del Corpo di Polizia Municipale.

Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso di alcuni requisiti, tra cui la cittadinanza italiana, avere tra i 18 e i 32 anni non compiuti alla data di scadenza del bando, idoneità fisica, psichica e attitudinale all’impiego e quindi alle mansioni proprie del profilo professionale da rivestire, tra cui i requisiti psicofisici minimi per il rilascio del porto d’armi per difesa personale, diploma di maturità o equipollente.

La domanda di ammissione, a pena di esclusione, deve essere trasmessa entro le ore 13 del 2 marzo e deve essere presentata con le modalità telematiche sotto indicate. La domanda di ammissione va redatta e presentata in forma esclusivamente digitale tramite il portale del Comune di Prato www.comune.prato.it (percorso: Home>Amministrazione trasparente>Bandi di concorso). Sarà possibile accedere al modulo di domanda mediante una delle seguenti modalità: a) Carta Nazionale dei Servizi (tessera sanitaria attivata) ; b) Sistema pubblico di identità digitale (SPID) ; c) Carta di Identità Elettronica (CIE). I candidati sono invitati a prendere nota del numero di protocollo della domanda, in quanto tutte le successive comunicazioni saranno effettuate con esclusivo riferimento al numero, senza alcuna identificazione mediante dati anagrafici, eccetto che per la pubblicazione della graduatoria.

Per ulteriori informazioni e per la documentazione necessaria è necessario consultare il bando di concorso https://trasparenza.comune.prato.it/archivio22_bandi-di-concorso_0_4086_640_1.html