NewTuscia – VITERBO – Anche la Diocesi di Viterbo celebra la Giornata per la Vita. La Giornata si celebrerà il 5 febbraio sul tema «La morte non è mai una soluzione. “Dio ha creato tutte le cose perché esistano; le creature del mondo sono portatrici di salvezza, in esse non c’è veleno di morte” (Sap 1,14)».