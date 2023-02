NewTuscia – TERRACINA – Riceviamo e pubblichiamo. Salutiamo con sincera soddisfazione la notizia della nomina del dottor Francesco Di Mario alla guida della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti.

Consideriamo il dottor Di Mario un sincero amico di Terracina dopo i suoi anni trascorsi in qualità di funzionario archeologo della Soprintendenza nella nostra città, un periodo straordinario in cui, in stretta collaborazione con l’amministrazione comunale, si è proceduto ai lavori di recupero e restauro del Teatro Romano di Terracina e a numerosi interventi nel resto del Centro Storico Alto (Capitolium e Chiesa del Purgatorio su tutti).

Siamo convinti che la scelta del ministro della Cultura Sangiuliano sia la migliore possibile per questo incarico di grande responsabilità e per il nostro territorio.

Al nuovo Soprintendente, come Fratelli d’Italia Terracina, rivolgiamo vivissime congratulazioni e i più sinceri auguri di buon lavoro.

Il coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia di Terracina