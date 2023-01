La Us Viterbese 1908 ufficializza l’acquisizione a titolo definitivo dalla Virtus Francavilla del calciatore Federico Mastropietro. Centrocampista centrale classe 1999 vanta già circa 120 presenze in Lega Pro tutte con la formazione biancoceleste.

A sua volta passa alla società abruzzese in prestito con diritto di riscatto il calciatore Davide Manarelli. La Viterbese saluta l’esterno classe 2002 augurandogli un grande finale di stagione.