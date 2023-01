NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo.

La US Viterbese 1908 comunica di aver raggiunto, in data 31 gennaio 2023, l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Davide Di Cairano.

Il centrocampista saluta la maglia gialloblù dopo 12 presenze tra coppa e campionato.

La società gialloblù ringrazia ed augura al classe 2000 le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera.