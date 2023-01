NewTuscia – TUSCANIA – Nell’ambito dei servizi di controllo della circolazione stradale, svolti nell’ultimo fine settimana dai carabinieri della Compagnia di Tuscania, tre persone sono state denunciate in stato di libertà per guida sotto effetto di sostanze alcoliche e per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.



In particolare, a Valentano, i carabinieri della locale Stazione hanno sorpreso alla guida di autovettura un moldavo di anni 47 che aveva un tasso alcolico di 1,5 g/l , pertanto con i valori al disopra del triplo consentito per legge, e segnalato alla Prefettura di Viterbo un 33enne, controllato a bordo di autovettura e trovato in possesso di gr. 0,15 di hashish.

Infine, nella serata di domenica a Gradoli i carabinieri della Aliquota Radiomobile hanno controllato una coppia di rumeni che si trovava a piedi nella piazza centrale e che, alla vista dei militari, ha manifestato un po’ di nervosismo. Sottoposti a controllo, sono stati trovati in possesso di gr 4 di marijuana occultata negli indumenti intimi.