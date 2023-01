NewTuscia – PERUGIA – Formazione/Lavoro, la Camera di Commercio dell’Umbria inizia il 2023 mettendo in tavola un bel tris: la nuova edizione 2023 del CV LAB in collaborazione con Aidp Umbria; i laboratori di imprenditorialità che con JA Italia l’Ente camerale sta realizzando in Umbria; collaborazioni nell’ambito del Job Placement.

· Formazione e Laboratori per un passo consapevole

Ha avuto inizio oggi l’edizione 2023 del CV LAB – Formazione e Laboratori per un passo consapevole, in collaborazione con Aidp (Associazione Italiana per la Direzione del Personale). Umbria. Alla seconda edizione del corso partecipano cinque istituti: (IIS Cavour Marconi Pascal di Perugia, ITT Allievi Sangallo di Terni, IO Rosselli Rasetti, Castiglione del Lago; Liceo Properzio di Assisi, ITTS A. Volta DI Perugia (con ulteriori classi rispetto all’edizione 2022) con oltre 450 studenti.

Questa mattina si è svolto il primo appuntamento: “Il CV: strumento chiave nella ricerca del lavoro” (on-line). Il secondo appuntamento è in programma mercoledì 8 febbraio, da titolo “Hard skills – Le competenze per avere successo nel mondo del lavoro” (on-line). Il terzo appuntamento, che sarà in presenza e dal titolo “Transizione post diploma: panorama delle opportunità nelle amministrazioni pubbliche, europee e nella formazione“, si svolgerà presso l’Università – ITS giovedì 16 febbraio Infine, lunedì 27 febbraio a Perugia a martedì 28 febbraio a Terni, in presenza, appuntamento con “Il colloquio di lavoro simulato“.

· A scuola d’impresa con le Settimane dell’Imprenditorialità

L’educazione all’imprenditorialità è una delle competenze trasversali che da diversi anni la Camera di Commercio dell’Umbria, attraverso le iniziative del servizio Orientamento al lavoro e alle professioni, contribuisce a stimolare e potenziare negli studenti umbri interessati dalle azioni di PCTO – Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento. In particolare, l’Ente camerale propone alle scuole umbre alcuni format volti a ideare e simulare mini imprese, grazie alla collaborazione con Junior Achievement Italia, una ONG che da anni realizza a livello nazionale progetti e competizioni proprio in tale ambito.

L’IIS Casimiri di Gualdo Tadino ha deciso, per il 2023, di puntare fortemente sulla valorizzazione dell’educazione all’imprenditorialità aderendo come loro prima volta alla formula innovativa Idee in azione Premium, un format di JA Italia pensato per concentrare la teoria e l’esercitazione pratica in solo una settimana che vedrà impegnate 4 classi quarte, due del Liceo delle Scienze Applicate e due del nuovo indirizzo Tecnico-Grafico, e altrettanti docenti che svolgeranno l’azione di tutoraggio e monitoraggio. Da lunedì 13 a giovedì 16 febbraio cinquanta studenti apprenderanno gli elementi principali del fare impresa, dal brainstorming per individuare la possibile idea d’impresa alla definizione del team, per poi calarsi concretamente nella definizione vera e propria dell’azione imprenditiva, ovvero la costruzione del Business Model Canvas e la finalizzazione del proprio modello di business, anche in vista della competizione regionale.

Anche l’ITET Scarpellini di Foligno quest’anno ha orientato fortemente l’azione dell’Istituto al potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità, coinvolgendo ben 151 studenti di 7 classi quarte e quinte al progetto Impresa in azione, un percorso metodologico che vedrà l’avvio il 23 gennaio prossimo quando gli studenti inizieranno a simulare vere e proprie mini imprese, dalla validazione delle idee, alla creazione dell’atto costitutivo, alla prototipazione di prodotti e servizi, al pitch di presentazione e lancio d’impresa.

Analogamente stanno operando anche i docenti e le classi del Liceo Galilei di Terni, dell’IIS Sigismondi di Nocera Umbra e dell’ITET Capitini di Perugia, che rinnova il suo impegno alla declinazione inclusiva della mini impresa.

Parallelamente, i referenti territoriali di JA Italia, tramite incontri on-line dedicati stanno supportando operativamente anche tutti i docenti delle scuole umbre che hanno aderito con proprie classi al terzo format sull’imprenditorialità, “Idee in azione“. In particolare, nelle prossime settimane entreranno nel vivo le attività per gli studenti degli Istituti: Liceo Donatelli di Terni, Liceo Properzio di Assisi, ITTS Volta, ITET Capitini, IIS Cavour Marconi Pascal di Perugia.

Ad affiancare gli studenti durante l’intenso percorso educativo saranno sia funzionari, che illustreranno il sistema economico regionale e spiegheranno i servizi camerali più utili agli imprenditori, che mentor individuati dalla Camera di Commercio attraverso i suoi Comitati per l’imprenditoria femminile e le sue collaborazioni. come quella con l’Aidp Umbria.

Oltre all’obiettivo didattico ed esperienziale da raggiungere al completamento dei vari percorsi formativi c’è la competizione finale regionale unica per l’Umbria che quest’anno finalmente torna in presenza; appuntamento a maggio per conoscere le idee e le mini imprese che si sfideranno a colpi di pitch!

· Job Placement

La Camera di Commercio interverrà, il 6 febbraio, all’evento sul Job Placement che l’Istituto Alberghiero di Assisi sta organizzando, in collaborazione con Anpal servizi, sulle tematiche del placement e sugli sbocchi lavorativi post diploma. L’Ente Camerale sarà presente con propri funzionari per sensibilizzare gli studenti sulle figure settoriali regionali più ricercate e per promuovere anche in quell’occasione ExcelsOrienta.