NewTuscia – VITERBO – Oltre 50 studenti dell’Università degli Studi della Tuscia, iscritti ai corsi di Scienze Biologiche Ambientali del Dipartimento di Scienze Ecologiche e biologiche e di Circular Economy del Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa insieme ad alcuni studenti Erasmus del Polo Universitario di Civitavecchia, hanno visitato la Centrale Tirreno Power di Torrevaldaliga Sud per un percorso didattico-formativo nell’ambito del placement.

La visita organizzata dai docenti Bruno Mattia Bizzarri e Enrico Maria Mosconi, si è aperta con l’accoglienza dei tecnici di Tirreno Power. I tecnici hanno illustrato il funzionamento di una centrale a ciclo combinato e gli studenti hanno avuto l’opportunità di conoscere le diverse fasi del processo, dalla generazione di energia elettrica, partendo dall’approvvigionamento delle materie prime occorrenti alla Centrale, fino alla produzione, al monitoraggio ambientale e al riutilizzo dei sottoprodotti.

Grande partecipazione ed interesse da parte degli studenti per le attività svolte negli impianti. Dalla programmazione della produzione, alla gestione degli stock, al controllo di qualità e alla gestione degli aspetti ambientali, svolte da figure professionali che operano nella centrale elettrica, che hanno informato gli studenti sugli sbocchi occupazionali del settore.

I responsabili aziendali del progetto, in collaborazione con Bruno Mattia Bizzarri, delegato del placement per il dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche dell’Università degli Studi della Tuscia, si sono impegnati per la continuazione della partnership che, dal 2021, sotto la guida del docente responsabile scientifico, Raffaele Saladino, vede coinvolti Unitus e Tirreno Power. L’obiettivo è quello di proporre attività scientifiche e divulgative finalizzate a creare uno stretto legame tra Università e impresa, fornendo alle nuove generazioni e ai futuri professionisti esperienze tangibili nel mondo dell’industria.”