NewTuscia – GROTTE SANTO STEFANO – Riceviamo e pubblichiamo la lettera inviataci da una nostra lettrice che ha smarrito il suo cane.

“Spettabile Redazione,

mi permetto di scrivervi perché, in questo momento di grande disperazione, rappresentate la mia ultima speranza. Rivolgo a voi il mio accorato appello. Dal 28 gennaio 2023 , la mia adorata cagnolona di nome Sola è sparita, forse uscita da un buco della rete fatto da animali selvatici. Ho fatto ricerche approfondite su tutto il quartiere, consegnato moltissimi volantini, ma di lei nessuna buona notizia. Sono profondamente addolorata, come potete immaginare, e preoccupata, perché non so cosa possa essere successo. Scrivo pertanto a voi chiedendovi, con tutto il cuore, se fosse possibile pubblicare il mio appello, che potrà avere grande diffusione e visibilità:

“Cerco disperatamente la mia adorata cagnolona di nome Sola smarrita il 28 gennaio. E’ una mastina napoletana, giovane ma in procinto di partorire, buona di carattere e socievole. Il suo pelo è corto e nero, taglia grande circa 60 kg, corporatura robusta. smarrita il 28 gennaio a Grotte Santo Stefano (VT). Chiunque la trovi, non la lasci da sola a partorire, in quanto per lei serve assistenza veterinaria, potrebbe morire e anche i cuccioli. Sono disposta a una ricompensa a chi mi restituirà la mia Sola. Immagino che chi ha un animale a casa, possa comprendere il mio stato d’animo. A casa tutti stiamo in pensiero e forte apprensione. Se la vedete contattatemi, mandatemi una fotografia o almeno un messaggio. Chiunque abbia notizie, può contattare pertanto il seguente numero 3292024669. Vi ringrazio di cuore.

Lorene.”