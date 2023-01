NewTuscia – NARNI – Offrire a cittadini e imprese informazioni utili ad ottimizzare l’uso dell’energia nelle abitazioni, incentivare la mobilità sostenibile, promuovere l’utilizzo delle biomasse nel riscaldamento domestico e fornire consulenza sulle agevolazioni fiscali nazionali e locali. Sono questi gli obiettivi degli “sportelli energia” aperti a Narni, in piazza dei Priori, e Terni. Ne dà notizia il Comune che ha organizzato una serie di incontri pubblici per spiegare il loro funzionamento. Il prossimo appuntamento, dopo quello di Terni di due giorni fa, si terrà sabato 4 febbraio a Narni dalle 9,30 alle 12,30 nella sala ex refettorio del Digipass di piazza dei Priori.

Gli incontri servono per dare informazioni su come tagliare i costi in bolletta attraverso una maggiore efficienza energetica, come migliorare la qualità dell’aria con il riscaldamento a biomasse e su cosa sono e come funzionano le comunità energetiche rinnovabili. Si potrà inoltre capire come migliorare l’efficienza energetica delle abitazioni con detrazioni fiscali tra il 50 e il 65 per cento e come ridurre i costi in bolletta per gli anni a venire, oltre al modo migliore di utilizzare legna e pellet in casa.

“Gli “sportelli energia” – dichiara l’assessore all’ambiente Giovani Rubini – sono frutto di un progetto congiunto tra i Comuni di Narni, capofila, e Terni, con la collaborazione di Arpa Umbria. Sono finanziati grazie all’accordo di programma sul risanamento della qualità dell’aria nella Conca ternana sottoscritto tra Regione Umbria e ministero dell’ambiente. Lo scopo – conclude Rubini – è informare, formare e supportare comportamenti ed interventi idonei a contrastare l’inquinamento da polveri sottili per raggiungere il rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea a tutela della salute pubblica”.