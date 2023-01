NewTuscia – VITERBO – La US Viterbese 1908 comunica che nella giornata di oggi è stato raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Matteo Fracassini.

Altresì il club ufficializza il trasferimento del difensore Christophe Renault all’Alessandria.

La società gialloblù ringrazia ed augura ai due calciatori le migliori fortune per il prosieguo della loro carriera.

Fonte: Viterbese 1908