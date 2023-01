NewTuscia – VITERBO – Tutti i risultati della 20ª giornata di Eccellenza.

Nel big match di giornata ok il Centro Sportivo Primavera (40 punti) che sbanca 1-0 Anzio (45) in rete Carlino ad un quarto d’ ora dal termine.

Ok il Città di Cerveteri (20) che batte 3-1 il Civitavecchia (37) in rete Russo, Giannotti e Galluzzo per i locali, Cerroni accorcia per i neroazzurri.



W3 Maccarese (37) Campus Eur (23) Damiani (doppietta) e Di Giovanni per i padroni di casa, Giusto accorcia le distanze.

Tre punti importanti in ottica salvezza anche per la Polisportiva Faul Cimini (22) che travolge 3-0 la Boreale (33), succede tutto nella ripresa Lazzarini, Moro JR, Menna in rete.

Aurelia Antica Aurelio (31) Astrea (27) 2-0 Bussi e Carboni in rete

Indomito Pomezia (10) Vis Sezze (30) 0-3 Vannini, Haxhi, Palluzzi.

Quarto Municipio (28) Unipomezia (28) 1-1

Fiano Romano (18) Nettuno (25) apre Nardecchia per i padroni di casa, Scardola sigla il pareggio.

Falasche Lavinio (12) Ladispoli (18) 0-3 Catese, Arcari, Di Curzio in rete.

F.S.