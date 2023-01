NewTuscia – VITERBO – Tutti i risultati della 16ª giornata di Promozione.

Prima giornata di ritorno con tre squadre ancorate al primo posto.

L’ Ottavia (34 punti) batte 5-2 l’ Aranova (34).

Santa Marinella (29) Romulea (34) 1-2 Azzawi e Barchiesi per gli ospiti, Tabarini per i tirrenici.

Grifone (32) Tolfa (31) 2-0 Forti e Trincia in goal.



Canale Monte Rano (17) Sorianese (24) 0-3 Massaini,Cesariini, Oriolesi in rete.

Male il Pescia Romana (19) sconfitto in casa 1-0 dal Casal barriera (21) 1-0 Tornatore in rete

Tarquinia (17) Carbognano (11) 2-1 Bernacchi porta avanti gli ospiti, ma Sabatini e Tamiri capovolgono la situazione.

Nuovo Borgo San Martino (17) DuepigrecoRoma (14) 2-3.

Polisportiva Ostiense (11) Fregene Maccarese (15) 1-3.

F.S.