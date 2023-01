NewTuscia – VITERBI – La Domus Mulieris deve cedere il passo per 61-49 nell’impianto della Virtus Albano-Pavona -nel quarto turno di ritorno del campionato di serie B di basket. Un ko arrivato al termine di un match controllato a lungo dalle ragazze di coach Scaramuccia ma sfuggito di mano nel terzo periodo, quando le padrone di casa hanno piazzato un break di 19-5 che ha indirizzato completamente il match.

La Domus Mulieris, infatti, aveva iniziato bene l’incontro grazie alla solita vena offensiva di Diana Valtcheva ben coadiuvata da Masnata e Gionchilie. Le padrone di casa, reduci da tre ko consecutivi di strettissima misura ma capaci, prima della sosta, di battere il San Raffaele, sono rimaste sempre in scia chiudendo sia il primo (15-17) che il secondo quarto (30-32) ad appena due punti di distanza dalle gialloblù.

Nel terzo parziale il match è completamente cambiato, complici i problemi di falli che hanno costretto coach Scaramuccia a tenere in panchina sia Gionchilie che Valtcheva; la Virtus ne ha approfittato per mettere la freccia e prendere oltre dieci punti di vantaggio (49-37 alla sirena di fine parziale) che ha poi saputo difendere per tutto il resto dell’incontro, respingendo ogni tentativo di riavvicinamento della Domus Mulieris che ha provato sino all’ultimo a mettere pressione al team di casa.

Dopo questo ko il gruppo viterbese viene raggiunto a quota 12 punti in classifica proprio dalla Virtus Albano-Pavona che però può vantare il 2-0 negli scontri diretti. Il vantaggio della Domus Mulieris sulla nona posizione si riduce a quattro punti visto il successo di Frascati contro Smit Roma e così diventa importante tornare al più presto a muovere la classifica per consolidare il proprio piazzamento playoff.

Nel prossimo turno, previsto per sabato al PalaMalè, il gruppo diretto da coach Scaramuccia si troverà di fronte la Virtus Aprilia che occupa la terza posizione in classifica alle spalle di Basket Roma e San Raffaele.

Questo il tabellino della Domus Mulieris nella trasferta contro la Virtus Albano-Pavona: Paco, Puggioni 3, Valtcheva D. 12, Gionchilie 9, Nobili, Masnata 10, Fantozzi 2, Ricci, Pasquali 7, Bertollini, Valtcheva J. Ne, Schembari 6.