NewTuscia – VITERBO – (di F. S.) GIRONE A: ok il Ronciglione United (24 punti) che travolge 3-0 la Vicus Ronciglione (2) la risolve Menichini (tripletta)

Maremmana (6) Montalto (22) o-1 Saleppico in rete al 95’ Atletico Capranica (21) Fortitudo Nepi (19) 1-1 in rete Mechilli per i locali, Provinciali per gli ospiti.

Pianoscarano (19) e Atletico Cimina (6) riposavano.

Fulgur Tuscania (17) Montefiascone (17) 2-1

Ischia Di Castro (14) Montalto (11) tirrenici avanti con Braciglianese, Fioretti (doppietta) ribaltano la situazione.

San Lorenzo Nuovo (11) Vetralla (11) 2-0 Vergaro e Mariani in rete.

Girone d:

Castel S. Elia (23) Colle Cesario (15) 2-1 Di Placido e Breccia in rete per i viterbesi.

Fidene (23) JFC Civita Castellana (16) 1-3 Salvatori (doppietta) e Soccorsi in rete per i civitonici.ª