NewTuscia – ROMA – Nel quadro dell’organizzazione capillare della Federazione Sicurezza e Difesa (F.S.D.), il Presidente nazionale Antonio de Lieto, ha conferito al rag. Alberino Mazzuca, Colonnello del Servizio di polizia Eco – zoofila. L’attività del neo dirigente sindacale ha dichiarato de Lieto, sarà indirizzata a dare risposte concrete ad iscritti e simpatizzanti, sulle tematiche previdenziali e di quelle legate al mondo del lavoro ed al mondo del volontariato.

Si va sempre più affermando, un Sindacato che garantisce servizi agli associati, quale strumento utile per assicurare diritti proprio perché molte volte gli interessati non ne fruiscono, perché non sanno di averli. La F.S.D. – ha concluso de Lieto – è una grande realtà ed il suo successo è indubbiamente legato alla consapevolezza che i cittadini hanno un estremo bisogno di un sindacato che garantisca servizi e tutela, consapevole che gli italiani hanno doveri ma anche diritti e spesso in troppi, sono costretti a subire l’arroganza di un apparato burocratico che crea problemi da cui molti cittadini non riescono a difendersi e sono costretti a subire.

Al colonnello Alberino Mazzuca gli auguri di buon lavoro da tutta la Federazione Sicurezza & Difesa.