NewTuscia – VITERBO – Oggi il vicepresidente del senato Maurizio Gasparri, ha tenuto una serie di appuntamenti nella provincia di Viterbo per la campagna elettorale delle prossime regionali del Lazio, incontrando candidati, amministratori ed elettori di Forza Italia con una prima tappa a Tarquinia, poi Montefiascone, Viterbo, e concludendo in serata a Vetralla.

“Questa mattina durante la visita a Tarquinia – afferma Gasparri – ho avuto modo di rappresentare al ministro della cultura Sangiuliano, che nei giorni scorsi si era recato in visita al Museo Archeologico di Tarquinia, l’opportunità di valorizzare questo importante sito museale e tutta l’area di Tarquinia. Dopodiché ho evidenziato l’importanza delle piccole ma importanti antiche librerie ricche di volumi unici. Il ministro Sangiuliano mi ha assicurato di avere in programma interventi, anche legislativi, per impegnare gli enti locali a mettere a disposizione diversi spazi per le librerie che devono poter abbattere i loro costi poiché rappresentano un presidio di cultura al servizio dei cittadini. L’esempio della libreria di Tarquinia dimostra come queste realtà territoriali devono essere tutelate e alimentate”.