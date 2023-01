NewTuscia – VITERBO – Con un gol di Silipo, la Juve Stabia ha battuto la Viterbese. La squadra di Lopez comincia bene e al 6′ ha una buona occasione con Polidori che tira fuori. Al 12′ gli ospiti segnano il gol della vittoria con Silipo che si aggiusta il pallone dentro l’area di rigore e poi di sinistro batte Bisogno. La Viterbese reagisce con D’ Uffizi che è molto mobile, ma la Juve Stabia si difende bene e non concede spazi. Alla mezz’ora la Viterbese ha due buone occasioni con Polidori e Devetak, ma ma Barosi respinge in entrambe le circostanze. La Viterbese continua a spingere anche nella ripresa e al 7′ Barillà calcia incredibilmente fuori da ottima posizione. A pochi minuti dalla fine, i gialloblù protestano anche per un probabile calcio di rigore su Ricci, ma l’arbitro fa segno di proseguire. Qualcosa di buono si è visto dal punto di vista del gioco per la Viterbese, ma è ancora troppo poco.

Formazioni delle due squadre:

VITERBESE: Bisogno, Semenzato Ricci, Riggio; Pavlev, Rodio (35’st Montaperto), Megelaitis, Andreis (1’st Barillà), Devetak; Polidori, D’Uffizi (1’st Marotta). A disp. Dekic Minucci Rabiu Monteagudo, Mbaye, Renault, Spolverini, Cats. All. Lopez

JUVE STABIA: Barosi, Pandolfi, Ricci (45’st Gerbo) Cinaglia, Mignanelli, Silipo (40’st Guarracino), Scacca Barozzi, Caldore, Altobelli, D’Agostino (45’st Zigoni), Maggioni (33’st Maselli). A disp. Russo, Esposito, Dell’Orfanello, Carbone, Picardi, Vimercati. All. Lucenti.

Arbitro: Michele Giordano di Novara (ass. Bahri di Sassari e Stringini di Avezzano).

Reti: 12’ Silipo

Note – ammoniti Altobelli, Barosi (JS), Andreis, D’Uffizi, Pavlev (V). Corner: 9-1. Recupero: 2’pt 5’st– Spettatori 707.