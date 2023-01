«Vendo la Ternana, aspetto news su stadio-clinica e sul PalaTerni» la parole di Bandecchi.

Il presidente Stefano Bandecchi ha confermato di aver ricevuto tre offerte serie per rilevare il Ternana Calcio. La società è stata messa in vendita a causa delle indagini sul gruppo Unicusano, il principale azionista del club.

Secondo Bandecchi, le proposte di acquisto sarebbero serie e prevederebbero che l‘Unicusano mantenga dal 10 al 20% delle quote. I tifosi della Ternana aspettano con impazienza di conoscere i dettagli della futura proprietà. Inoltre, la società ha bisogno di assicurarsi una stabilità finanziaria per poter affrontare al meglio la prossima stagione. In ogni caso, è stato confermato che l‘Unicusano continuerà ad essere azionista, e questa notizia ha rassicurato i tifosi.

Stefano Bandecchi è stato intervistato dalla collega Roberta Benvenuti, la quale ha firmato un servizio che andrà in onda, presumibilmente, la prossima settimana all’interno di Piazza Pulita, programma di La7 condotto da Corrado Formigli. La troupe lo ha infatti seguito nel corso del pre e durante la partita vinta dai rossoverdi contro il Modena.