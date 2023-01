NewTuscia – VITERBO – Nella tarda mattinata del 27 gennaio in via Cavour, i Carabinieri della Compagnia di Viterbo hanno arrestato in flagranza un cinquantaduenne viterbese, ritenuto responsabile di tentata rapina ai danni di un commerciante. L’uomo, sorpreso da lla vittima a sottrarre prodotti gastronomici dalla sua autovettura in sosta, ha ingaggiato una colluttazione, cui ha posto fine una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile intervenuta per fermarlo, portandolo in caserma.

Anche in questa occasione le puntuali segnalazioni dei residenti si sono rivelate decisive nel permettere ai militari in pattuglia nel centro storico di agire rapidamente. L’uomo è stato tratto in arresto e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

PRESUNZIONE DI INNOCENZA

Il soggetto indagato è persona nei cui confronti vengono fatte indagini durante lo svolgimento dell’azione penale; nel sistema penale italiano la presunzione di innocenza, art 27 Costituzione, è tale fino al terzo grado di giudizio e la persona indagata non è considerata colpevole fino alla condanna definitiva