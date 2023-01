NewTuscia – VITERBO – Tradizionale derby quello che stasera torna al PalaMalè tra l’Ortoetruria-WeCOM Stella Azzurra VT e la Cestistica Civitavecchia. I ragazzi di Fanciullo escono da due sconfitte subite entrambe in trasferta che hanno interrotto la striscia positiva realizzata con sei successi consecutivi.

Una battuta d’arresto su parquet difficilissimi come quelli di Palestrina e Grottaferrata può essere messa in conto, ma quello che non è piaciuto affatto è il modo con cui questo è accaduto. “Tre buoni quarti in entrambe le gare – afferma coach Fanciullo – gettati al vento da 10’ minuti a partita nei quali ci siamo mentalmente fermati, subendo dei passivi che non abbiamo più potuto recuperare. Questo girone è composto dalle migliori squadre dell’intero torneo e pur essendo la

classifica molto corta non possiamo in alcun modo concederci distrazioni letali. Stasera si gioca il derby, una partita sentita che sempre ha offerto spettacoli molto tirati ed agonisticamente validi.

Non possiamo avere neanche un minuto di pausa contro un’avversaria molto buona che verrà a Viterbo per dare il massimo. Il compito che unitamente alla dirigenza abbiamo dato ai ragazzi è quello di tornare a giocare come sanno e proseguire il bel percorso che avevamo intrapreso. Servirà quindi che tutti, agonisticamente e soprattutto mentalmente, offrano il meglio di quello che hanno e sarà importante anche il supporto dei nostri tifosi che certo non potrà mancare nel tradizionale derby contro i tirrenici”.

Per la gara di stasera convocati Price, Ortenzi, Cittadini, Rogani, Baldelli, Taurchini, Pebole, Meroi, Martino, Casanova.

Palla a due alle ore 18,00 sotto la direzione di Fornaro di Mentana e Prundaru di Roma.

Ingresso libero e palazzetto riscaldato.