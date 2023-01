NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato inviatoci da Mauro Rotelli, Presidente della Commissione Ambiente, Infrastrutture e Territorio della Camera dei Deputati.

“Un risparmio di circa 845 euro annuali a famiglia sulla bolletta del gas è un risultato di tutto rispetto che permette di ricominciare a pensare con più serenità al futuro. Le cifre diffuse oggi dal Codacons, e che traducono quanto già annunciato dal ministro Giorgetti qualche giorno fa, non fanno che confermare la lungimiranza della scelta del Governo Meloni di destinare 21 miliardi al contenimento dei costi energetici in ausilio delle famiglie italiane.

Una riduzione del 40% delle tariffe del gas, infatti, porterebbero a una bolletta più leggera che passerebbe dagli attuali 2.113 euro annui a nucleo a 1.268 euro. Non c’è modo migliore per festeggiare i primi 100 giorni di un Governo al servizio dei cittadini e che mette proprio questi cittadini al centro dell’agenda politica: chiunque pensi il contrario è, evidentemente, in cattiva fede.”