NewTuscia – ROMA – “Sono giorni importanti e cruciali quelli che ci separano dal voto del 12 e 13 febbraio. E noi sappiamo che questa coalizione ha le carte in regola per poter tirare la volata ad Alessio D’Amato.

Le tante proposte messe in campo e un programma centrato sulle capacità e sulla volontà di completare il lavoro iniziato in questi anni, possono realmente fare la differenza, contro una destra senza programma, ma con una idea di società chiara e sbagliata. A Rocca lasciamo pure vincere i sondaggi, noi continuiamo a correre per vincere le elezioni”.

Così in una nota Marta Bonafoni, candidata capolista della Lista Civica D’Amato Presidente a Roma e in provincia, a margine dell’iniziativa di coalizione al centro congressi Frentani.