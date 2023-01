NewTuscia – CITTADUCALE – La Stazione Carabinieri di Cittaducale rappresenta l’avamposto di legalità della splendida cittadina, fondata nel 1308 dal Re Carlo II d’Angiò, che conta oltre 6400 abitanti, nota principalmente per essere il punto di inizio dell’acquedotto del Peschiera e per la presenza dal 1903 della Scuola Forestale Carabinieri.

All’interno del territorio comunale, nei pressi del confine con Castel Sant’Angelo, si trovano appunto le sorgenti del Peschiera, le seconde in Italia per portata. L’acqua che ne sgorga confluisce in parte nel fiume Velino e in parte nell’acquedotto del Peschiera, un’ardita opera di ingegneria idraulica che trasporta acqua per 90 km da Cittaducale fino a Roma, garantendo la quasi totalità del fabbisogno della capitale.

Del periodo romano rimangono in questo centro i resti archeologici delle Terme di Vespasiano, localizzati presso la frazione di Cesoni, non distante dalle attuali Terme di Cotilia, poste nell’omonima frazione lungo la Via Salaria per L’Aquila, che sono un centro termale che sfrutta delle sorgenti sulfuree rinomate già all’epoca degli antichi romani.

L’Arma Territoriale dei Carabinieri è presente a Cittaducale fin dagli albori dell’Unità d’Italia, prima come Luogotenenza appartenente alla Legione Chieti, poi, dal 1920, come Compagnia alle dipendenze del Comando Provinciale di Rieti.

Dal 1926 il Comando ha sempre occupato l’elegante e importante sede del Convento degli Agostiniani in via Vittorio Veneto, risalente al 1350, già sede della Sottoprefettura dell’Aquila, con il suo bellissimo chiostro attiguo alla chiesa di Sant’Agostino che affaccia su Piazza del Popolo.

Dal 2017, a causa del terribile sisma che ha colpito l’area del “cratere”, il Comando è stato provvisoriamente ripiegato in moduli abitativi emergenziali, presenti in un’area verde del centro cittadino e, nonostante le difficoltà logistiche alleviate anche grazie alla disponibilità della locale amministrazione comunale, in attesa di rientrare nella storica sede, continua a fornire una pronta risposta alle locali popolazioni nonché un’attenta attività di prossimità ai cittadini di Cittaducale, delle sue frazioni e del comune di Castel Sant’Angelo, fornendo risposte concrete e puntuali al contrasto di qualsiasi forma di reato e illegalità.

Attualmente la Stazione è comandata dal Luogotenente C.S. Gianluca SELLI, coadiuvato dai Luogotenenti Tommaso STANISCIA, Fabio TOMEI e Floriano FERRILLO, dai Vice Brigadieri Abramo MATTEI e Raimondo D’ANDREA, dagli Appuntati Vittorio CORONETTA, Emiliano PIZZOLI, Marco CHIECCHI, Roger DESIDERI nonché dal giovane Carabiniere Manuel TOZZI.

Il Comando garantisce la ricezione del pubblico h24, è ubicato in via Cavalieri di Vittorio Veneto 5

Tel. 0746/690700

p.e.c. tri25446@pec.carabinieri.it