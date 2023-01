Tragica serata sulle strade del Ternano muore Manuel Galeazzi un 36enne di Macenano, in fuga il conducente dell’altro veicolo coinvolto.

Sabato sera intorno alle 21,30, nei pressi del parcheggio della Cascata delle Marmore, c’è stato un terribile incidente stradale. Il conducente della Smart, Manuel Galeazzi, un 36enne di Ferentillo, ha perso la vita, mentre il conducente dell’altra auto – un Alfa 147 – è fuggito a piedi.

La seconda auto è stata interessata da un principio di incendio che è stato prontamente spento dai Vigili del Fuoco. I Carabinieri stanno effettuando ricerche del fuggitivo, visto l’impatto violento, potrebbe essere gravemente ferito. Purtroppo, per il giovane conducente della Smart, non c’è stato nulla da fare. Gli operatori del 118 hanno constatato il decesso, essendo stato sbalzato fuori dall’auto a causa dell’impatto. Sono in corso le indagini per risalire all’identità del guidatore dell’Alfa 147, sembra trattarsi di un ragazzo e non è escluso che guidasse senza patente perchè precedentemente revocata; la vettura invece, secondo le prime indiscrezioni, dovrebbe essere intestata a una donna che al momento dell’incidente si trovava a casa.